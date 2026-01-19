Viabilità sempre più difficile assalto alle strade dei vivai La situazione è pericolosa

Le strade interne dei vivai di Pistoia, originariamente progettate per un traffico limitato, sono diventate vie di attraversamento frequenti durante le ore di punta. Questa evoluzione ha contribuito a un aumento della congestione e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla viabilità locale. La situazione richiede attenzione, poiché l’intensificarsi del traffico può comportare rischi e disagi per residenti e operatori del settore.

Pistoia, 19 gennaio 2026 – Le strade interne dei vivai, nate come collegamenti di servizio e pensate per sostenere un traffico leggero, continuano a trasformarsi – soprattutto nelle ore di punta – in vere e proprie arterie alternative per chi tenta di evitare il congestionamento delle principali vie della zona sud di Pistoia. Un fenomeno che non rappresenta una novità, ma che negli ultimi mesi ha assunto proporzioni tali da riportare con forza il tema della sicurezza e della viabilità in un’area cruciale per la piana pistoiese. Ogni mattina, tra le 7.30 e le 9, e nel tardo pomeriggio dalle 17 in poi, i percorsi interni che attraversano la rete dei vivai vengono presi d’assalto dagli automobilisti provenienti da Bottegone, Ramini, Bonelle, San Pantaleo, Pontelungo e dalle zone di Chiazzano, che scelgono queste strettoie come scorciatoie per raggiungere Pistoia o rientrare a casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lupi sempre più vicini alle città, l’esperto: "Ecco come gestire la situazione con buonsenso, nessun allarme"

L’aumento della presenza di lupi nelle aree urbane è un fenomeno che richiede attenzione e gestione responsabile. Secondo gli esperti, non si tratta di un’emergenza, ma di una condizione da affrontare con approcci equilibrati. A Firenze, ad esempio, si sottolinea come la presenza di lupi nel Monte Morello vada interpretata con serenità e senza allarmismi, adottando misure di convivenza rispettose dell’ambiente e della sicurezza.

Attacco Inter, la forza dei numeri e una distribuzione che fa la differenza in un campionato sempre più difficile

L’attacco dell’Inter si distingue per la solidità dei numeri e una distribuzione delle reti che contribuisce alla continuità nel campionato di Serie A. Dopo 16 giornate, il rendimento dei nerazzurri si mantiene stabile e bilanciato rispetto allo scorso anno, sotto la guida di Chivu. Questa analisi evidenzia come la fase offensiva sia diventata un elemento chiave nel percorso di crescita della squadra in un campionato sempre più competitivo.

TARANTO - Mattinata difficile per la viabilità del capoluogo jonico. Rallentamenti e lunghe code aggravate dalla nebbia sulle principali arterie di collegamento - facebook.com facebook