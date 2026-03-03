De Micheli sempre assente in Consiglio situazione imbarazzante

Paola De Micheli ha partecipato a sette sedute consecutive del Consiglio nel 2026 senza essere presente in aula. La sua assenza è stata contestata da Alternativa per Piacenza, un movimento politico di sinistra, che ha portato all’attenzione questa situazione imbarazzante. La questione delle sue presenze si è fatta quindi oggetto di discussione pubblica e polemiche.

Nel 2026 non si è praticamente mai vista in aula. Ma ora le assenze a Palazzo Mercanti di Paola De Micheli - sette consecutive in questo primo scorcio dell'anno - sono al centro di un attacco diretto di Alternativa per Piacenza, il movimento politico della sinistra. La deputata del Partito.