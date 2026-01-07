Sistema Sorrento il verbale del giornalista | Tangenti all’ex sindaco mascherate da fatture fittizie a una coop
Il caso “Sistema Sorrento” riguarda l’indagine su presunte tangenti all’ex sindaco Massimo Coppola, nascoste attraverso fatture fittizie a favore di una cooperativa di guardiania. Il verbale del giornalista evidenzia come le fatture siano state utilizzate per mascherare operazioni illecite, sollevando questioni sulla trasparenza e sulla gestione amministrativa della città. Un approfondimento che mette in luce le difficoltà nel contrastare frodi e corruzione nel settore pubblico locale.
Nel ‘ Sistema Sorrento’ fanno capolino le fatture false a una cooperativa di servizi di guardiania per mascherare le tangenti a Massimo Coppola. L’ex sindaco è accusato di aver intascato soldi anche da una pratica di superbonus su una struttura pubblica gestita da un Cda di nomina sindacale. Le rivelazioni portano la firma del giornalista-staffista Francesco Di Maio, patron di Agorà: fu assunto da Coppola, ed è Di Maio a dirlo, per garantirgli buona stampa sul settimanale. I due furono arrestati in flagranza di reato, il 20 maggio scorso, mentre ricevevano una mazzetta dall’imprenditore di Prisma Michele De Angelis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Sistema Sorrento, nelle confessioni del sindaco 23 pagine di omissis e un’accusa al presidente del consiglio
Leggi anche: Alvino da non credere: «Voglio la radiazione del club che ha fatto delle plusvalenze fittizie un sistema». L’attacco dopo il caso del Napoli
Sistema Sorrento, il verbale del giornalista: “Tangenti all’ex sindaco mascherate da fatture fittizie a una coop” - Francesco Di Maio è stato ascoltato dal pm il 23 luglio e ha rivelato dettagli inediti relativi all'inchiesta sulll'ex primo cittadino Coppola ... ilfattoquotidiano.it
Sistema Sorrento, parla Lello il Sensitivo: “Sangiuliano invitò il sindaco Coppola a cena per convincerlo ad entrare in Fdi”. L’ex ministro smentisce: “Incontrato due ... - Forcaioli e retroscenisti resteranno delusi nel leggere il verbale di Raffaele Guida detto ‘Lello il Sensitivo’ sui rapporti di Massimo Coppola e del ‘Sistema Sorrento’ con i politici nazionali. ilfattoquotidiano.it
Sorrento, “il sistema” sopravvive, sotto accusa il dopo Coppola Di Salvatore Caccaviello Nonostante l’apparato commissariale, il sistema interno continua a sopravvivere con fughe di notizie riservate e informazioni sensibili che dimostrano la vitalità del vecchi - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.