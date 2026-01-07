Il caso “Sistema Sorrento” riguarda l’indagine su presunte tangenti all’ex sindaco Massimo Coppola, nascoste attraverso fatture fittizie a favore di una cooperativa di guardiania. Il verbale del giornalista evidenzia come le fatture siano state utilizzate per mascherare operazioni illecite, sollevando questioni sulla trasparenza e sulla gestione amministrativa della città. Un approfondimento che mette in luce le difficoltà nel contrastare frodi e corruzione nel settore pubblico locale.

Nel ‘ Sistema Sorrento’ fanno capolino le fatture false a una cooperativa di servizi di guardiania per mascherare le tangenti a Massimo Coppola. L’ex sindaco è accusato di aver intascato soldi anche da una pratica di superbonus su una struttura pubblica gestita da un Cda di nomina sindacale. Le rivelazioni portano la firma del giornalista-staffista Francesco Di Maio, patron di Agorà: fu assunto da Coppola, ed è Di Maio a dirlo, per garantirgli buona stampa sul settimanale. I due furono arrestati in flagranza di reato, il 20 maggio scorso, mentre ricevevano una mazzetta dall’imprenditore di Prisma Michele De Angelis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sistema Sorrento, il verbale del giornalista: “Tangenti all’ex sindaco mascherate da fatture fittizie a una coop”

Leggi anche: Sistema Sorrento, nelle confessioni del sindaco 23 pagine di omissis e un’accusa al presidente del consiglio

Leggi anche: Alvino da non credere: «Voglio la radiazione del club che ha fatto delle plusvalenze fittizie un sistema». L’attacco dopo il caso del Napoli

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sistema Sorrento, il verbale del giornalista: “Tangenti all’ex sindaco mascherate da fatture fittizie a una coop” - Francesco Di Maio è stato ascoltato dal pm il 23 luglio e ha rivelato dettagli inediti relativi all'inchiesta sulll'ex primo cittadino Coppola ... ilfattoquotidiano.it