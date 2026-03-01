Il Pentagono ha usato Anthropic AI per l’attacco all’Iran Subito dopo aver interrotto i contratti con l’azienda

Il Pentagono ha impiegato il modello Claude di Anthropic AI in un’operazione contro l’Iran. Poco dopo aver concluso i contratti con l’azienda, le autorità militari hanno portato avanti l’attacco. La notizia è stata diffusa senza ulteriori dettagli sulle modalità del coinvolgimento dell’intelligenza artificiale. Non sono stati resi noti altri elementi riguardo alle azioni adottate o alle ragioni di questa decisione.

Il Pentagono ha usato il modello Claude di Anthropic AI per condurre l’attacco all’Iran. A riportarlo è il Wall Street Journal che, citando alcune fonti, sottolinea che l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale della startup è stato successivo all’annuncio di Donald Trump sull’interruzione dei contratti tra l’azienda e le agenzie federali, compreso il Pentagono. Subito dopo il Segretario alla Difesa Hegseth ha definito Anthropic un “rischio per la supply chain della difesa” e l’ha inserita nella lista nera che vieta ai contraenti militari di fare affari con lei. Le fonti rivelano che Anthropic è stata usata per valutazioni di intelligence, identificazione dei target e per simulare scenari di battaglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

