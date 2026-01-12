Fugge dopo aver provocato un incidente stradale rintracciato e sanzionato
Dopo aver causato un incidente all'incrocio tra via Ferrari e via Radici, un automobilista ha tentato di allontanarsi fingendo di fermarsi. Tuttavia, è stato successivamente rintracciato e sanzionato dalle autorità. L'episodio evidenzia l'importanza del rispetto delle norme stradali e della responsabilità nel comportamento alla guida.
Ha cercato di farla franca con un trucco vecchio quanto odioso: dopo aver causato un incidente all'incrocio tra via Ferrari e via Radici, ha finto di accostare con la scusa di non intralciare il traffico, per poi premere sull'acceleratore e sparire nel nulla senza lasciare i propri dati alle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
