Fugge dopo aver provocato un incidente stradale rintracciato e sanzionato

Dopo aver causato un incidente all'incrocio tra via Ferrari e via Radici, un automobilista ha tentato di allontanarsi fingendo di fermarsi. Tuttavia, è stato successivamente rintracciato e sanzionato dalle autorità. L'episodio evidenzia l'importanza del rispetto delle norme stradali e della responsabilità nel comportamento alla guida.

