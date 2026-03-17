Sio | Il tempo per i figli non può essere un privilegio per pochi

Il fumettista, padre di due bambini, esprime la sua opinione sulla gestione del tempo dedicato ai figli, sottolineando che non dovrebbe essere un privilegio riservato a pochi. In un intervento pubblico, ha raccontato il suo percorso di cura quotidiana e l’importanza di dedicare momenti alle proprie figlie. La sua riflessione si concentra sulla necessità di un impegno condiviso e accessibile per tutte le famiglie.

«Penso che le prime settimane di vita di un bambino siano importantissime, per questo ho scelto di prendere tre mesi di congedo alla nascita dei miei figli. So però che è un lusso che non molti possono permettersi». A dirlo è Sio, fumettista veronese classe 1988 e padre di due bambini, oggi di 7 e 3 anni e mezzo, alle prese con un viaggio nella paternità fatto di cura quotidiana, introspezione continua e nuove consapevolezze. L’idea di una genitorialità basata sulla condivisione paritaria dei carichi familiari si è tradotta nella decisione, alla nascita di entrambi i figli, di sospendere gli impegni professionali, rivendicando pubblicamente il valore di quella pausa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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