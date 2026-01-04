Spari alla chiesa dello Zen Varchi FdI | Porterò il caso a Roma il quartiere non può essere ostaggio di pochi criminali

Carolina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia, ha visitato lo Zen di Roma in seguito all’attacco alla chiesa di San Filippo Neri, colpita da spari. Insieme a residenti e rappresentanti locali, ha evidenziato la necessità di intervenire per garantire sicurezza e rispetto nel quartiere, sottolineando che questa zona non può essere ostaggio di pochi criminali. La questione sarà portata all’attenzione delle autorità romane.

Spari contro chiesa allo Zen, don Giannalia: “Situazione fuori controllo” - PALERMO – “Questa mattina abbiamo trovato il portone della parrocchia squarciato da colpi d’arma da fuoco, la conferma che non si tratta di bravate e che la situazione è fuori controllo. msn.com

Spari allo Zen, Lorefice: “Nuovo indegno attacco, alziamo la voce” - PALERMO – “Di fronte a questo nuovo indegno attacco, che colpisce e danneggia addirittura l’aula nella quale si celebra la liturgia, alziamo la voce con forza nei confronti di chi crede di intimidire” ... livesicilia.it

Il reportage nel quartiere dopo gli spari sulla chiesa. Il volontario: “A coloro che sono venuti in questi mesi abbiamo consegnato una lista delle cose da fare. Ma nulla è stato fatto” - facebook.com facebook

Spari e paura, l’arcivescovo Lorefice nella chiesa dello Zen per l’Epifania dlvr.it/TQ7jJ1 #Sicilia #LiveSicilia x.com

