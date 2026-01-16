L'idea di ridurre il numero di giocatori in campo a dieci sta riemergendo nel calcio internazionale. Dopo averle accennato Michel Platini, ora è Luis Enrique, allenatore del Psg, a tornare sul tema, sottolineando come questa modifica potrebbe rendere il gioco più interessante, specialmente in un campo di dimensioni maggiori. La proposta solleva discussioni sulle possibili implicazioni tattiche e tecniche per il futuro dello sport.

Sta tornando alla ribalta l'idea di ridurre il numero di giocatori in campo a dieci. A parlarne era stato Michel Platini circa due anni fa, successivamente il discorso è stato ripreso dal tecnico del Psg Luis Enrique. A Rmc Sport Platini aveva dichiarato: « Forse dovremmo togliere un giocatore, giocare in dieci. Il calcio, lo facevamo a undici nel 1900, ma nel 1900 si correva meno di oggi, c'erano meno giocatori forti, ed era più lento ». Durante la conferenza stampa alla vigilia di Psg-Lille, Luis Enrique ha commentato: «Sono aperto a situazioni che possono migliorare il calcio. Così pochi giocatori su un campo così grande, può essere interessante.

© Ilnapolista.it - Luis Enrique: «Il calcio a 10? Può essere interessante vedere pochi giocatori in un campo grande»

