Jannik Sinner superato da Alcaraz nella Classifica dei Premi! Il sorpasso in coda | colpa dei bonus il n2 è a secco
Jannik Sinner sta proseguendo il suo periodo di allenamento in vista della nuova stagione: il primo appuntamento ufficiale è rappresentato dagli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio), ma il numero 2 del mondo si avvicinerà allo Slam sul cemento di Melbourne prendendo parte a tre eventi di esibizione. Il confronto con Carlos Alcaraz il 10 gennaio a Seoul (Corea del Sud), poi il Milion Dollar One Point Slam il 13 gennaio e infine il test con Felix Auger-Aliassime, sempre a Melbourne, il 16 gennaio nell’ambito del Kooyong Classic. Questo momento particolare dell’anno non rappresenta soltanto il trampolino di lancio in vista di nuove avventure, ma anche l’occasione per trarre alcuni bilanci, che possono essere anche di natura economica. 🔗 Leggi su Oasport.it
