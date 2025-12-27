Jannik Sinner superato da Alcaraz nella Classifica dei Premi! Il sorpasso in coda | colpa dei bonus il n2 è a secco

Jannik Sinner sta proseguendo il suo periodo di allenamento in vista della nuova stagione: il primo appuntamento ufficiale è rappresentato dagli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio), ma il numero 2 del mondo si avvicinerà allo Slam sul cemento di Melbourne prendendo parte a tre eventi di esibizione. Il confronto con Carlos Alcaraz il 10 gennaio a Seoul (Corea del Sud), poi il Milion Dollar One Point Slam il 13 gennaio e infine il test con Felix Auger-Aliassime, sempre a Melbourne, il 16 gennaio nell’ambito del Kooyong Classic. Questo momento particolare dell’anno non rappresenta soltanto il trampolino di lancio in vista di nuove avventure, ma anche l’occasione per trarre alcuni bilanci, che possono essere anche di natura economica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner superato da Alcaraz nella Classifica dei Premi! Il sorpasso in coda: colpa dei bonus, il n.2 è a secco

Leggi anche: Jannik Sinner vince la classifica dei premi 2025! Battuto Alcaraz in volata, Musetti in top-10

Leggi anche: Jannik Sinner può ribaltare la classifica dei premi: cosa serve per scavalcare Alcaraz e i soldi guadagnati nel 2025

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L’Italia nel 2025 non prega, digita: Jannik Sinner è il nome più cercato, persino più dei Papi; Alcaraz-Aliassime, la semifinale delle Atp Finals: orario, dove vederla e precedenti. Il vincente sfiderà Sinner; Atp Finals 2026: è già record: venduti oltre 100 mila biglietti, +32% rispetto al 2024; 2025: un anno di sport italiano.

Jannik Sinner superato da Alcaraz nella Classifica dei Premi! Il sorpasso in coda: colpa dei bonus, il n.2 è a secco - Jannik Sinner sta proseguendo il suo periodo di allenamento in vista della nuova stagione: il primo appuntamento ufficiale è rappresentato dagli ... oasport.it