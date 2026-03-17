Sinistra contro il Tg e i talk Mediaset | basta favoritismi!

Le opposizioni hanno rivolto critiche a Mediaset, accusandola di favorire la linea politica del governo e di diventare una piattaforma favorevole al premier. Il dibattito si concentra sull’uso dei telegiornali e dei programmi di approfondimento, che vengono percepiti come strumenti di propaganda. La polemica si accende dopo le recenti trasmissioni e interventi che, secondo le opposizioni, mostrano un orientamento politicamente parziale.

Il clima politico si è surriscaldato nelle ultime ore e le opposizioni attaccano duramente Mediaset, accusata di trasformarsi in una vera e propria “TeleMeloni”. La richiesta dei parlamentari del PD in Commissione di Vigilanza Rai è chiara: un intervento immediato delle autorità competenti. Secondo quanto denunciato, ieri sera Rete4 ha trasmesso un monologo di mezz’ora in prima serata senza contraddittorio, condotto da un presentatore apertamente favorevole e con un copione recitato. Il risultato, affermano i parlamentari, ricorda tempi passati, prima dell’istituzione della par condicio, dell’Authority e del codice europeo dei media audiovisivi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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