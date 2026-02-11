RIVOLTA GIORNALISTI RAI CONTRO PETRECCA | DECISIONE DRASTICA DAI TG AI TALK

I giornalisti Rai sono in agitazione. Dopo che i vertici della rete non hanno preso provvedimenti contro il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, i giornalisti hanno deciso di reagire. Da giorni si sentono insoddisfatti delle scelte editoriali e delle direzioni prese dai loro capi. La situazione è esplosa con proteste e richieste di chiarimenti. La tensione tra lavoratori e dirigenza si fa sempre più evidente.

Preso atto che i vertici Rai non hanno preso alcun provvedimento contro il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, già reduce dal disastro di Rai News, è stata presa una decisione drastica. Il comunicato ufficiale. VENERDI’ 13 FEBBRAIO SCIOPERO DELLE FIRME DELLE GIORNALISTE E GIORNALISTI RAI A SOSTEGNO DI RAI SPORT La vicenda della telecronaca della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano – Cortina è stata un duro colpo all’immagine della Rai e alla dignità di tutte le giornaliste e i giornalisti che quotidianamente si impegnano per offrire un Servizio Pubblico degno di questo nome. La mobilitazione di RaiSport e le prese di posizione dei CDR delle testate e dei generi, a difesa del nostro lavoro, non hanno indotto i vertici aziendali a una doverosa assunzione di responsabilità. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RIVOLTA GIORNALISTI RAI CONTRO PETRECCA: DECISIONE DRASTICA DAI TG AI TALK Approfondimenti su Rai Petrecca Perché le Olimpiadi sulla Rai saranno senza le firme dei giornalisti? Il caso Petrecca e la drastica decisione I giornalisti di RaiSport hanno deciso di non firmare più nessun servizio, collegamento o telecronaca durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La protesta dei giornalisti Rai contro Petrecca si allarga: “Sciopero delle firme e lettura del comunicato in tutti i Tg” I giornalisti Rai lanciano una protesta collettiva contro il direttore Petrecca. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Rai Petrecca Argomenti discussi: Crisi a RaiSport per le Olimpiadi: giornalisti ritirano firme e annunciano sciopero contro direttore Petrecca; Olimpiadi, Rai Sport in rivolta. Escluso Petrecca dalla cerimonia di chiusura. Solidarietà dei colleghi, non …; TeleMeloni nel caos, Raisport in sciopero contro Petrecca; Olimpiadi invernali, Rai Sport in rivolta: i giornalisti contro il direttore Petrecca dopo la telecronaca olimpica. Olimpiadi, Rai Sport in rivolta. Escluso Petrecca dalla cerimonia di chiusura. Solidarietà dei colleghi, non del Tg1La protesta della redazione dopo la telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano Cortina. L’incontro del direttore con l’ad Rossi. Abodi: ... repubblica.it La figuraccia peggiore di sempre. I giornalisti di RaiSport contro Petrecca: ritiro delle firme e tre giorni di scioperoLa protesta della redazione dopo la telecronaca della cerimonia olimpica: Da 3 giorni siamo tutti in imbarazzo. L’azienda si renda conto del danno arrecato. L’ad Rossi richiama il direttore. Non cop ... quotidiano.net Giornale Radio Il corsivo di Daniele Biacchessi La rivolta dei giornalisti Rai contro Petrecca: servizi senza firma durante le Olimpiadi. Non era mai accaduto che i giornalisti del servizio pubblico togliessero le firme dei loro servizi durante un evento internazion - facebook.com facebook #Olimpiadi, #RaiSport in rivolta contro Petrecca: “Siamo in imbarazzo per la figura peggiore di sempre” I giornalisti della testata della tv pubblica annunciano di ritirare le loro firme da ogni servizio, collegamento e telecronaca e 3 giorni di sciopero x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.