Le opposizioni criticano duramente Mediaset, definendola responsabile di una presunta deriva politica e chiedendo una sanzione esemplare. La tensione si accende nel dibattito pubblico, con accuse che puntano il dito contro i talk show e i telegiornali del gruppo televisivo. La polemica si accende nel contesto di un clima politico già molto acceso.

Il clima politico si è surriscaldato e le opposizioni sono furenti contro Mediaset che pare sia diventata la vera TeleMeloni. Un attacco durissimo con richiesta di urgente intervento delle autorità preposte. Un monologo di mezz’ora in prima serata senza contraddittorio, con un conduttore primo fan, un copione provato e recitato, è quello che Rete4, del gruppo Mediaset, ha mandato ieri in onda. Sembrava di esser tornati indietro di decenni, quando non c’erano regole nazionali ed europee, non esisteva la legge sulla par condicio né l’Authority, né il codice europeo dei media audiovisivi. Mezz’ora in cui si è potuta raccontare una versione non solo parziale ma in alcuni punti palesemente errata della proposta di riforma. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SINISTRA CONTRO TG E TALK MEDIASET: “SANZIONE ESEMPLARE A QUESTA VERGOGNA”

Articoli correlati

RIVOLTA GIORNALISTI RAI CONTRO PETRECCA: DECISIONE DRASTICA DAI TG AI TALKPreso atto che i vertici Rai non hanno preso alcun provvedimento contro il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, già reduce dal disastro di Rai...

Chivu risponde al giornalista norvegese: “Vergogna perdere contro il Bodo? Dice questa cosa e ride pure”Chivu ha presentato la partita di ritorno dei playoff di Champions League tra Inter e Bodo Glimt rispondendo in maniera molto dura alla domanda di un...