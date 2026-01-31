Offerte dispositivi Amazon | sconti fino al 45% su Echo Show 11 Ring e Fire TV

Amazon lancia una serie di sconti sui dispositivi per la casa intelligente e l’intrattenimento. Echo Show 11, Ring e Fire TV vedono ridursi i prezzi fino al 45%. Se volete aggiornare il vostro sistema domestico, questa è l’occasione giusta. Le promozioni sono valide solo per un periodo limitato, quindi conviene approfittarne subito.

Se stavate aspettando il momento giusto per aggiornare la vostra casa intelligente o per fare un upgrade al vostro sistema di intrattenimento domestico, quel momento è arrivato. Questo fine settimana segna un punto di svolta per i prezzi della tecnologia proprietaria di Jeff Bezos, con una valanga di offerte dispositivi Amazon che stanno facendo registrare il tutto esaurito. Non parliamo di vecchie scorte di magazzino, ma delle ultime iterazioni hardware lanciate tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Dai display intelligenti che fungono da hub per la casa, alle chiavette streaming che trasformano qualsiasi TV in un cinema, gli sconti toccano punte del 45%, rendendo la tecnologia premium accessibile a tutti.

