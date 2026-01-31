Rischio amianto in Calabria | indagini su esposizioni non registrate e monitoraggio del Sin di Crotone

Da ameve.eu 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Crotone, le autorità hanno avviato un’indagine sull’amianto presente nel Sito di interesse nazionale. I controlli puntano a scoprire esposizioni non registrate e a migliorare il monitoraggio delle conseguenze sanitarie e ambientali. La situazione preoccupa, perché i rischi per le persone e l’ambiente restano ancora poco chiari.

A Crotone, il Sito di interesse nazionale (Sin) è al centro di un’indagine approfondita sulle conseguenze ambientali e sanitarie dell’esposizione all’amianto, con segnali preoccupanti di esposizioni non registrate e di un monitoraggio insufficiente. I dati presentati durante la convention regionale dell’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) a Catanzaro hanno messo in luce una situazione critica, con stime che indicano un numero di casi di mesotelioma in Calabria nettamente superiore a quanto risulti nei registri ufficiali. Secondo le analisi dell’ONA, dal 1990 a oggi, in regione si sarebbero registrati circa 600 casi di mesotelioma, un dato che non trova corrispondenza nei dati ufficiali regionali, spesso ritenuti sottovalutati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

rischio amianto in calabria indagini su esposizioni non registrate e monitoraggio del sin di crotone

© Ameve.eu - Rischio amianto in Calabria: indagini su esposizioni non registrate e monitoraggio del Sin di Crotone

Approfondimenti su Crotone Sin

Maltempo, Calabria travolta da piogge straordinarie registrate quantità d’acqua record in pochi giorni

La Calabria sta affrontando un evento meteorologico eccezionale, con intense piogge che hanno causato danni e allagamenti in diverse zone della regione.

Via Velia, iniziato il monitoraggio del muro a rischio crollo

Sono iniziati oggi i lavori di monitoraggio sul muro di via Velia, che presenta rischi di crollo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Crotone Sin

Argomenti discussi: Amianto, diagnosi fuori regione e ritardi nelle bonifiche: l’emergenza nascosta della Calabria (VIDEO); Amianto e rischi cancerogeni: Cosenza maglia nera in Calabria secondo le stime ONA; Amianto e tumori, emergenza Calabria: a Catanzaro dati sottostimati e focus sul Sin di Crotone; Calabria, l’amianto si può sconfiggere accelerando sulla bonifica dei siti.

rischio amianto in calabriaAmianto e altri rischi cancerogeni: dalla Calabria un forte appello su prevenzione, bonifiche e tutela della saluteL’amianto e gli altri rischi cancerogeni di origine ambientale continuano a rappresentare una delle emergenze sanitarie più gravi e meno risolte del Paese. In Calabria, dove persistono siti contaminat ... strettoweb.com

Il pericolo amianto in Calabria: oltre 600 casi di mesotelioma dal 1993 e rischi cancerogeniStimati oltre 15 milioni di metri quadrati di tetti coperti da amianto sul territorio. Il rischio sono le conseguenze sulla salute ... corrieredellacalabria.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.