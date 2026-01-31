A Crotone, le autorità hanno avviato un’indagine sull’amianto presente nel Sito di interesse nazionale. I controlli puntano a scoprire esposizioni non registrate e a migliorare il monitoraggio delle conseguenze sanitarie e ambientali. La situazione preoccupa, perché i rischi per le persone e l’ambiente restano ancora poco chiari.

A Crotone, il Sito di interesse nazionale (Sin) è al centro di un’indagine approfondita sulle conseguenze ambientali e sanitarie dell’esposizione all’amianto, con segnali preoccupanti di esposizioni non registrate e di un monitoraggio insufficiente. I dati presentati durante la convention regionale dell’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) a Catanzaro hanno messo in luce una situazione critica, con stime che indicano un numero di casi di mesotelioma in Calabria nettamente superiore a quanto risulti nei registri ufficiali. Secondo le analisi dell’ONA, dal 1990 a oggi, in regione si sarebbero registrati circa 600 casi di mesotelioma, un dato che non trova corrispondenza nei dati ufficiali regionali, spesso ritenuti sottovalutati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Rischio amianto in Calabria: indagini su esposizioni non registrate e monitoraggio del Sin di Crotone

Approfondimenti su Crotone Sin

Ultime notizie su Crotone Sin

Argomenti discussi: Amianto, diagnosi fuori regione e ritardi nelle bonifiche: l’emergenza nascosta della Calabria (VIDEO); Amianto e rischi cancerogeni: Cosenza maglia nera in Calabria secondo le stime ONA; Amianto e tumori, emergenza Calabria: a Catanzaro dati sottostimati e focus sul Sin di Crotone; Calabria, l’amianto si può sconfiggere accelerando sulla bonifica dei siti.

