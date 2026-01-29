**Pd | a Milano con Schlein prima tappa ' giornate di ascolto' si chiude a Roma il 7 marzo**

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha avviato oggi le tappe di un percorso di ascolto in tutta Italia. La prima tappa si è svolta a Milano, dove ha incontrato cittadini e rappresentanti di vari settori. La missione del partito è ascoltare le voci del Paese e raccogliere idee per cambiare le cose. La serie di incontri proseguirà fino al 7 marzo a Roma, chiudendo questa fase di ascolto con un evento finale.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "'L'Italia che sentiamo. Ascoltare le voci del Paese per cambiarlo': è questo il titolo dell'iniziativa del Partito democratico che attraverserà l'Italia per ascoltare categorie e cittadini. Il primo appuntamento, 'Un'altra storia. L'alternativa nel mondo che cambia', si svolgerà sabato 31 gennaio dalle 16 alle 20 e domenica 1 febbraio dalle 9.30 alle 18 alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Viale Pasubio 5 a Milano insieme a 50 voci del mondo culturale, economico e sociale". Si legge in una nota del Pd. "Due giornate di dialogo organizzate dal Pd e dalla Fondazione Demo, guidata da Gianni Cuperlo, in cui ci si confronterà sui grandi cambiamenti globali, sull'impatto della tecnologia e dell'intelligenza artificiale, sui cambiamenti climatici, sulle disuguaglianze e sulla difesa della democrazia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Pd: a Milano con Schlein prima tappa 'giornate di ascolto', si chiude a Roma il 7 marzo** Approfondimenti su Milano Roma Pd: Schlein, 'partiamo con percorso di ascolto del Paese' Elly Schlein ha annunciato l'avvio di un percorso di ascolto del Paese, con l'obiettivo di raccogliere le istanze dei cittadini. Montepulciano. Oggi il Correntone Pd chiude con Schlein: "Sarà lei la candidata" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Roma Argomenti discussi: L'assessore al bilancio Emmanuel Conte potrebbe candidarsi alle primarie. Ma Sala frena; I riformisti del Pd allontanano lo spettro di una scissione; I treni di Schlein: Cuperlo a Milano, Bonaccini a Napoli ma il Pd continua ad attendere la Direzione Pd da un anno; Addio ad Alberto Fulgione, segretario Pd Adda-Martesana e presidente di Cem Ambiente: Ci mancherai. **Pd: a Milano con Schlein prima tappa 'giornate di ascolto', si chiude a Roma il 7 marzo**Roma, 29 gen. (Adnkronos) - 'L'Italia che sentiamo. Ascoltare le voci del Paese per cambiarlo': è questo il titolo dell'iniziativa del Partito democratico che attraverserà l'Italia per ascoltare ... iltempo.it I treni di Schlein: Cuperlo a Milano, Bonaccini a Napoli ma il Pd continua ad attendere la Direzione Pd da un annoLa segretaria Pd restituisce la Fondazione Demo a Cuperlo (a cui l'aveva tolta per donarla a Zingaretti) e lo fa con un evento. Il didagio Dem: andare a Milano o a Napoli da Bonaccini. Provenzano chie ... ilfoglio.it Milano-Cortina, Schlein: Agenti Ice in Italia Non sono i benvenuti, lo ha detto benissimo Sala - facebook.com facebook Milano-Cortina, Schlein: Agenti Ice in Italia Non sono i benvenuti, lo ha detto benissimo Sala x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.