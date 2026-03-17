sicurezza e intelligence il convegno

Si è svolto un convegno dedicato alla sicurezza internazionale e all’intelligence, dove esperti e rappresentanti di diversi settori hanno discusso di questioni di attualità legate alla tutela dei cittadini. L’incontro ha evidenziato l’importanza di condividere informazioni e conoscenze per migliorare la comprensione delle sfide globali. I partecipanti hanno sottolineato come un’informazione accurata possa favorire scelte consapevoli e responsabili.

I temi della sicurezza internazionale e dell’ intelligence alla portata di tutti, perché solo la conoscenza può aiutare la cittadinanza a orientarsi e decidere. Nasce con questo obiettivo l’iniziativa di giovedì 19 marzo (ore 21) nella sala consiliare di Palazzo Comunale a San Marcello, organizzata dall’amministrazione e rivolta a cittadini, amministratori e imprese. Ospiti di questa serata di approfondimento saranno Giangiuseppe Pili, professore di Intelligence Analysis alla James Madison University, Associate Fellow del Royal United Services Institute e Senior Non-Resident Associate Fellow del Nato Defense College, Mario Caligiuri (nella... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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