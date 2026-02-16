Intelligence al via la nuova campagna di reclutamento Il talento al servizio della sicurezza nazionale

Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica ha lanciato una nuova campagna di reclutamento, perché ha bisogno di professionisti esperti in arenili complessi. La selezione mira a trovare persone con competenze in tecnologia, finanza e geopolitica, per rafforzare le operazioni di intelligence. L’obiettivo è coinvolgere talenti capaci di affrontare sfide moderne e in evoluzione, lavorando in ambienti dove i confini tra settori si mescolano.

La nuova campagna di reclutamento avviata dal Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica cerca capitale umano altamente qualificato capace di muoversi in domini ibridi dove tecnologia, finanza, informazione e geopolitica si intrecciano. In poche parole: cerca competenze L’iniziativa, sintetizzata nello slogan “Il tuo talento al servizio dell’Italia”, punta a intercettare giovani diplomati e laureati capaci di operare dentro il nuovo ecosistema della minaccia, che non è più soltanto fisica o militare ma tecnologica, finanziaria, informativa. L’intelligence, impegnata quotidianamente nella tutela degli interessi strategici nazionali, dal piano politico a quello economico, passando per la dimensione scientifica e industriale, si muove oggi in un contesto che evolve alla velocità delle innovazioni digitali e delle fratture geopolitiche. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Intelligence, al via la nuova campagna di reclutamento. Il talento al servizio della sicurezza nazionale 007 cercansi, al via la campagna di reclutamento dell’intelligence italiana: ecco quali sono i profili più richiesti (anche per le lauree umanistiche) L’intelligence italiana ha aperto le porte a nuovi candidati, perché cerca persone con competenze specifiche. Francia: al via reclutamento nuovo servizio militare nazionale Il governo francese ha avviato una campagna di reclutamento per il nuovo servizio militare nazionale, invitando i giovani interessati a partecipare. IL TUO TALENTO AL SERVIZIO DELL’ITALIA Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Intelligence italiana apre selezione per esperti in cyber e tecnologie avanzate; Conosci il tuo nemico I servizi inglesi allertano partiti e università sulle ingerenze straniere, mentre l’Italia sonnecchia; Artificial intelligence and data science: universities focus on digital; Milano-Cortina, Olimpiadi sotto attacco degli hacker russi. Dal Coni a Leonardo, ecco i siti a rischio. 007 cercansi, al via la campagna di reclutamento dell’intelligence italiana: ecco quali sono i profili più richiesti (anche per le lauree umanistiche)Le domande vanno presentate entro il 20 marzo. Aperte posizioni per candidati con background ingegneristico, informatico ma anche umanistico L'articolo 007 cercansi, al via la campagna di reclutamento ... msn.com L’intelligence italiana a caccia di esperti cyber, crittografi e analisti OsintAl via la selezione nazionale per rafforzare l'Intelligence italiana con figure specializzate in tecnologia, economia e analisi strategica. Candidature aperte fino al 20 marzo 2026 per affrontare mina ... italiaoggi.it Volatus Aerospace Inc. (“Volatus”), un’azienda aerospaziale e di difesa di nuova generazione che fornisce sistemi senza equipaggio a duplice uso, intelligence aerea e servizi operativi mission-critical, ha annunciato di essersi aggiudicata un nuovo contratto c - facebook.com facebook iPad 12, nuove conferme per il supporto ad Apple Intelligence x.com