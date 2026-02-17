Intelligence sicurezza e dominio cognitivo | il Premio Cossiga ricorda Fulvio Martini

Fulvio Martini, figura chiave dell’intelligence italiana, ha ispirato la sesta edizione del Premio Cossiga, svoltasi ieri alla Camera dei Deputati, per ricordare il suo contributo in materia di sicurezza e dominio cognitivo. La cerimonia si è tenuta nell’Aula dei Gruppi parlamentari, attirando numerosi esperti e rappresentanti delle istituzioni. Quest’anno, l’evento ha deciso di mettere in risalto il ruolo delle tecnologie digitali nel lavoro di intelligence.

(Adnkronos) - Nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati si è svolta la sesta edizione del Premio Francesco Cossiga per l'Intelligence, promosso dalla Società italiana di intelligence (Socint). Una cerimonia che, più che un appuntamento celebrativo, si è confermata come uno spazio di riflessione sul ruolo dell'intelligence nella democrazia contemporanea, tra memoria storica, trasformazioni geopolitiche e nuove frontiere tecnologiche. Al centro della mattinata, il conferimento del premio alla memoria dell'Ammiraglio Fulvio Martini, figura cardine nella storia dei Servizi italiani, e il richiamo alla lezione istituzionale di Francesco Cossiga. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Intelligence, sicurezza e dominio cognitivo: il Premio Cossiga ricorda Fulvio Martini Alla memoria di Fulvio Martini il Premio Francesco Cossiga per l’intelligenceAlla sua sesta edizione, il Premio Francesco Cossiga per l’Intelligence è stato assegnato alla memoria dell’ammiraglio Fulvio Martini, direttore del Sismi dal 1984 al 1991. Premio Francesco Cossiga per l’intelligence 2025Il 17 febbraio, a Roma, si terrà il convegno dedicato al Premio Francesco Cossiga per l’intelligence 2025, organizzato nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Intelligence, al via la nuova campagna di reclutamento. Il talento al servizio della sicurezza nazionale; Intelligence, al via la campagna di reclutamento 2026; CY4GATE SI È AGGIUDICATA DUE CONTRATTI PER SOLUZIONI IN AMBITO FORENSIC INTELLIGENCE; Guerra cognitiva russa: propaganda, sabotaggi e Intelligenza Artificiale in Europa. Intelligence, sicurezza e dominio cognitivo: il Premio Cossiga ricorda Fulvio MartiniMemoria, visione strategica e nuove frontiere del conflitto al centro del Premio promosso dalla Società italiana di intelligence ... adnkronos.com Intelligence, al via la nuova campagna di reclutamento. Il talento al servizio della sicurezza nazionaleLa nuova campagna di reclutamento avviata dal Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica cerca capitale umano altamente qualificato capace di muoversi in domini ibridi dove tecnologia, ... formiche.net Il Presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone premia Adriana Martini, figlia dell'Ammiraglio Fulvio Martini, alla cui memoria è dedicato il premio Francesco Cossiga per l'intelligence 2025 x.com Era da un po’ che non assegnavo il “Gennarino d’oro”, ma questa dichiarazione di Mollicone, che parla dei famosi antagonisti del Pd, meritava un premio. facebook