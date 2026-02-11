Zona 30 per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti

Nel centro di Cesenatico si parla di mettere una Zona 30 per proteggere pedoni e ciclisti. La decisione arriva mentre i lavori per demolire e ricostruire il Ponte del Gatto hanno fatto aumentare il traffico nel cuore della città. Molti residenti, turisti e visitatori si spostano a piedi o in bicicletta, e con il traffico in crescita, si sente il rischio di incidenti. Per questo, alcuni chiedono di limitare la velocità a 30 km orari nelle strade più frequentate, per rendere più sicuro il centro storico

Nel centro di Cesenatico c'è chi vuole la Zona 30. La nuova circolazione stradale, legata ai lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto, comporta un incremento del traffico nel centro storico, con conseguente aumento del rischio per la salute e la sicurezza soprattutto di pedoni e ciclisti, in un'area caratterizzata da strade con forte presenza, oltre che di residenti, anche di turisti e visitatori, con un'alta presenza di mobilità a piedi e in bicicletta. Secondo il parere di molti, fra i quali Mauro Palazzi, capogruppo di Cesenatico Civica, la lista che affianca il Pd in giunta, nelle strade interessate vanno adottate azioni che riducano i rischi, ad esempio istituendo appunto una Zona 30.

