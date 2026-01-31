Ispettorato del lavoro | tutela e sicurezza dei lavoratori

Questa mattina, all’ispettorato del lavoro, si sono svolti controlli su diversi stabilimenti della zona. Gli ispettori hanno verificato le condizioni di lavoro e le misure di sicurezza adottate dalle aziende. Sono stati riscontrati alcuni irregolarità, che ora devono essere sistemate per garantire la tutela dei lavoratori. La visita si inserisce in un’azione più ampia per rafforzare le norme di sicurezza e prevenire incidenti sul lavoro.

Ispettorato del lavoro: il presidio indispensabile per la sicurezza dei lavoratori. Nel panorama della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro operano diversi enti e società specializzate. Tra i principali attori figurano l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), organo pubblico di vigilanza e tutela, e realtà private come Framinia, impegnate nella formazione, nella consulenza e nella prevenzione dei rischi aziendali. Insieme contribuiscono a costruire ambienti di lavoro più sicuri, consapevoli e rispettosi della normativa. Controllo e prevenzione: la doppia missione. L’attività dell’ispettorato del lavoro si muove lungo due direttrici complementari: Controllo: verifiche in azienda, sopralluoghi, accertamenti documentali e monitoraggio del rispetto delle norme su sicurezza, contratti, orari e formazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Ispettorato del lavoro: tutela e sicurezza dei lavoratori Approfondimenti su Ispettorato del lavoro Ispettorato Nazionale del Lavoro di Salerno: lavoratori in presidio davanti alla Prefettura Colleferro. Sicurezza sul lavoro, lezione speciale per gli studenti. L’Ispettorato del Lavoro di Roma arriva all’Ipia “Parodi-Delfino” Nella mattina di martedì 9 dicembre, l’Ispettorato del Lavoro di Roma ha visitato l’Istituto Professionale Industriale “Paolo Parodi-Delfino” di Colleferro, per un progetto di sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro dedicato agli studenti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. RS Novara: La Lotta per la Sicurezza sul Lavoro Ultime notizie su Ispettorato del lavoro Argomenti discussi: Vibo Valentia, blitz del Nucleo ispettorato del Lavoro dei carabinieri in numerosi cantieri edili; Come contattare l’Ispettorato del Lavoro e presentare una segnalazione per tutelare i propri diritti; Testo unico per la sicurezza sul lavoro; Chiusi 4 ristoranti del centro storico di Bologna: gravi carenze sulla sicurezza e lavoro nero. CONCORSO ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVOROIl Decreto Legge 159, in materia di sicurezza e lavoro ed entrato in vigore il 31 ottobre scorso, annuncia il Potenziamento dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e del contingente in extra-org ... eroicafenice.com Il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella tutela dei diritti e della sicurezzaLegalità / Il bilancio del 2024: oltre 139mila verifiche ispettive su tutto il territorio nazionale Il tasso di irregolarità si attesta al 74% A seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo ... quotidiano.net NESSUN PERMESSO NECESSARIO PER IL GPS SUI CAMION DEI RIFIUTI L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 831 del 28 gennaio 2026, ha chiarito che l’installazione dei sistemi GPS sui camion dei rifiuti non richiede né un accordo sindacale - facebook.com facebook Dall'Ispettorato del Lavoro arrivano le prime indicazioni operative in merito alle novità introdotte dal decreto sicurezza per la patente a crediti - Leggi e prassi / Pubblico, Ispettorato Nazionale del Lavoro x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.