Ispettorato del lavoro | tutela e sicurezza dei lavoratori

Questa mattina, all’ispettorato del lavoro, si sono svolti controlli su diversi stabilimenti della zona. Gli ispettori hanno verificato le condizioni di lavoro e le misure di sicurezza adottate dalle aziende. Sono stati riscontrati alcuni irregolarità, che ora devono essere sistemate per garantire la tutela dei lavoratori. La visita si inserisce in un’azione più ampia per rafforzare le norme di sicurezza e prevenire incidenti sul lavoro.

Ispettorato del lavoro: il presidio indispensabile per la sicurezza dei lavoratori. Nel panorama della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro operano diversi enti e società specializzate. Tra i principali attori figurano l' Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), organo pubblico di vigilanza e tutela, e realtà private come Framinia, impegnate nella formazione, nella consulenza e nella prevenzione dei rischi aziendali. Insieme contribuiscono a costruire ambienti di lavoro più sicuri, consapevoli e rispettosi della normativa. Controllo e prevenzione: la doppia missione. L'attività dell'ispettorato del lavoro si muove lungo due direttrici complementari: Controllo: verifiche in azienda, sopralluoghi, accertamenti documentali e monitoraggio del rispetto delle norme su sicurezza, contratti, orari e formazione.

Nella mattina di martedì 9 dicembre, l'Ispettorato del Lavoro di Roma ha visitato l'Istituto Professionale Industriale "Paolo Parodi-Delfino" di Colleferro, per un progetto di sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro dedicato agli studenti.

