Entro maggio, i Cau di Sant’Orsola e Maggiore chiuderanno, mentre negli ambulatori di Aft, reti tra medici di medicina generale e guardia medica, entreranno in funzione nuovi servizi. I fondi destinati a queste iniziative saranno assegnati principalmente alle aggregazioni di medici, con l’obiettivo di migliorare la correttezza delle prescrizioni, sia in eccesso che in difetto.

Ambulatori di Aft (reti tra medici di medicina generale e guardia medica, ndr) operativi entro maggio e fondi che andranno a ’premiare’ le aggregazioni, e non il singolo medico, che avranno garantito la correttezza delle prescrizioni, sia in eccesso che in difetto. L’Azienda Usl, dopo la firma dell’integrativo regionale con i medici di medicina generale avvenuta con il sindacato maggioritario, la Fimmg (al momento non hanno sottoscritto Snami, Smi e Fmt) accelera la riorganizzazione dell’assistenza sul territorio. Come lo spiega Michele Meschi, direttore sanitario dell’Azienda Usl di Bologna. Il vantaggio maggiore per il cittadino, quale sarà nei prossimi mesi? "Il cittadino continuerà ad avere il proprio medico di famiglia, ma anche un riferimento medico 24 ore su 24, sette giorni su sette, grazie alla nuova organizzazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I Cau di Sant’Orsola e Maggiore: "Chiuderanno entro maggio. Largo ai gruppi di medici di base"

Sanità, la Regione rilancia sui medici di base: equipe, ambulatori aperti 12 ore e nuovi "Cau"Dopo mesi di trattative è stato siglato l'accordo integrativo regionale per i medici di medicina generale tra la Regione Emilia-Romagna e i sindacati...

Sopralluogo al Sant'Orsola: “32 mesi di lavori, fruibile alla cittadinanza entro fine 2028”Il complesso è della Città Metropolitana, che in cambio di una riqualificazione da 31 milioni da parte di francesi di Artea ha concesso loro una...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cau di Sant.

Temi più discussi: I Cau di Sant’Orsola e Maggiore: Chiuderanno entro maggio. Largo ai gruppi di medici di base; I Cau di Maggiore e Sant’Orsola chiudono entro settembre; CAU BOLOGNA CHIUSI ENTRO SETTEMBRE, SEPE (FIALS): SENZA ASSUNZIONI È UN RISCHIO; Tradizione, suoni e maschere in scena a Su Carrasecare Nugoresu.

I Cau di Maggiore e Sant’Orsola chiudono entro settembreBOLOGNA – Entro settembre i Cau dell’ospedale Sant’Orsola e quello del Maggiore chiuderanno. Al loro posto sorgeranno altrettanti ambulatori di Aft, con medici di base e di guardia medica presenti a r ... bologna.repubblica.it

Bologna, verso la chiusura i Cau degli ospedali Sant'Orsola e Maggiore: «Congelati i contratti di assunzione»Rivoluzione in vista per i Cau: presto potrebbero perdere dei pezzi. E i primi a essere chiusi dovrebbero essere quelli all’interno dei Pronto soccorso. Gli addetti ai lavori danno praticamente per ... corrieredibologna.corriere.it

I Cau di Maggiore e Sant’Orsola chiudono entro settembre x.com

Momenti indimenticabili. Fra Claudio Cau è presbitero di Santa Romana Chiesa. Auguri! - facebook.com facebook