A Lissone, il medico di base che si avvia alla pensione a inizio 2026 sarà sostituito da un nuovo professionista nel giro di poche settimane. La transizione garantirà continuità assistenziale per i cittadini, mantenendo stabile il servizio di medicina generale nel territorio. La sostituzione rappresenta un passaggio naturale nel sistema sanitario locale, assicurando che le esigenze della popolazione siano sempre adeguatamente soddisfatte.

Lissone, 29 dicembre 2025 – Una se ne andrà con l’inizio del 2026, ma un’altra, nuova, arriverà pochi giorni dopo. Continuano i movimenti tra i medici di base a Lissone. Nonostante l’impegno di Asst e delle altre istituzioni per tamponare la carenza dei dottori di famiglia il problema in città resta forte e non accenna a finire il turnover tra i camici bianchi. Allarme medici di base: "Facciamo il possibile" Dal 1° gennaio cesserà il servizio la dottoressa Elisabetta Maria Zennaro. Dal 2 gennaio i suoi pazienti dovranno rivolgersi all ’Ambulatorio medico temporaneo in funzione nella Casa di comunità di via don Bernasconi: qui potranno trovare assistenza sanitaria su appuntamento, chiamando il numero unico centralizzato di Asst Brianza 039-6657199, dal lunedì al venerdì dalle 8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Medici di base, valzer a Lissone: uno va in pensione ma arriverà il sostituto

