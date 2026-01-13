Processo Hydra arrivata la sentenza per 62 imputati | 500 anni di carcere

Il processo Hydra si è concluso con la condanna di 62 imputati, giudicati dal gup di Milano, Emanuele Mancini, con rito abbreviato. L’inchiesta, condotta dalla procura di Milano e dai carabinieri, ha portato a una condanna complessiva di circa 500 anni di carcere. Questa sentenza rappresenta un importante risultato nell’azione di contrasto alle attività criminali oggetto dell’indagine.

Processo #Hydra, confermato l'impianto della procura, la "super-mafia" ESISTE! Poco fa il GUP Emanuele Mancini ha pronunciato il dispositivo della sentenza di 1° grado in abbreviato del processo sul c.d. "sistema mafioso lombardo", l'alleanza tra #mafia, #c - facebook.com facebook

#ProcessoHydra a Milano, cinque secoli di carcere a 62 imputati: «Gli affiliati di tre mafie si sono uniti per fare affari in città. La Lombardia è come la Calabria». x.com

