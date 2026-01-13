Processo Hydra arrivata la sentenza per 62 imputati | 500 anni di carcere
Il processo Hydra si è concluso con la condanna di 62 imputati, giudicati dal gup di Milano, Emanuele Mancini, con rito abbreviato. L’inchiesta, condotta dalla procura di Milano e dai carabinieri, ha portato a una condanna complessiva di circa 500 anni di carcere. Questa sentenza rappresenta un importante risultato nell’azione di contrasto alle attività criminali oggetto dell’indagine.
Sessantadue persone sono state condannate - col rito abbreviato - dal gup di Milano, Emanuele Mancini, nell’ambito dell’inchiesta “Hydra” della procura di Milano e del nucleo investigativo dei carabinieri.Per il giudice, il cosiddetto “sistema mafioso lombardo” esiste davvero: un’unica. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
