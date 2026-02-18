Eccellenza al tecnico umbro fatale la sconfitta nel derby contro il Matelica In pole per sostituirlo Andrea Mosconi Osimana e Jesina avanti piano Scossone Fabriano-Cerreto esonerato mister Del Bene

Giacomo Del Bene ha perso il lavoro al Fabriano Cerreto dopo la sconfitta nel derby contro il Matelica, un risultato che ha portato alla decisione di esonerarlo. La sconfitta ha acuito le pressioni sulla squadra, che aveva già fatto fatica nelle ultime partite. Nel frattempo, l’Osimana e la Jesina continuano a muoversi lentamente in classifica, mentre il tecnico umbro era il primo a pagare per le recenti difficoltà. La società sta ora cercando un nuovo allenatore, con Andrea Mosconi in pole position per prendere il suo posto.

Giacomo Del Bene non è più l’allenatore del Fabriano Cerreto. Fatale per il mister umbro la sconfitta di domenica nel derby di Matelica. La decisione della dirigenza dei cartai arriva dopo un’altra sconfitta, la terza di fila, la dodicesima in campionato. Ora si attende il nome del nuovo allenatore. Potrebbe arrivare oggi. In pole position sembra esserci Andrea Mosconi. Le prestazioni - che la squadra ha sempre offerto - non bastano più. A otto giornate dalla fine della stagione regolare la dirigenza del Fabriano Cerreto cerca di dare una scossa per cercare di risalire la china e lasciare quella scomoda ultima posizione in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza, al tecnico umbro fatale la sconfitta nel derby contro il Matelica. In pole per sostituirlo Andrea Mosconi. Osimana e Jesina avanti piano. Scossone Fabriano-Cerreto, esonerato mister Del Bene Eccellenza, poker del Montecchio. Osimana, Jesina e Fabriano fuoriIl Montecchio Gallo ha vinto nettamente contro la Fermignanese nell’anticipo di Eccellenza, segnando quattro gol nel derby. Eccellenza, la giornata di domani. Fabriano Cerreto a Matelica: d’ora in poi non potrà sbagliareDomani, a Fabriano Cerreto, si deciderà molto sulla stagione della squadra, che non può permettersi altri passi falsi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Umbria, nasce il cluster della meccanica agricola regionale; Tabellino partita Pontevecchio vs Pierantonio Sport; Cantina Montioni: l’esperienza di Fortino di Wip tra vino e olio d’eccellenza; Birra dell’Eremo incoronato miglior birrificio artigianale italiano 2026. Aerospaziale umbro al Farnborough Airshow di LondraC'è anche un po' di Umbria in migliaia di aerei, elicotteri, droni e veicoli spaziali che ogni giorno solcano i cieli di ogni continente. Quell'Umbria che, insieme a sole altre cinque regioni italiane ... ansa.it Eccellenza. Calendari, subito. Bastia-SansepolcroSi comincia domenica 8 settembre, ultima giornata domenica 4 maggio. Big match Bastia-Sansepolcro alla prima giornata, ma attenzione anche a un Pietralunghese-Ellera che accende i riflettori. Il ... lanazione.it