Torino Inter Primavera sconfitta pesante per i nerazzurri | 4-1! Non basta Mosconi in apertura

La partita tra Torino e Inter Primavera si è conclusa con una sconfitta per i nerazzurri, che hanno perso 4-1. Nonostante il gol di apertura di Mosconi, la squadra ha subito quattro reti nel corso del match. La gara si è svolta sul campo del Torino, con i padroni di casa che hanno dominato l'incontro dal primo minuto.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. Una giornata da dimenticare per la Beneamata nel campionato Primavera. La sfida tra Torino e Inter si è trasformata in un incubo sportivo per la compagine meneghina, che subisce una sconfitta sonora per 4-1, evidenziando lacune difensive inaspettate. Nonostante un avvio promettente, i ragazzi di Milano sono letteralmente crollati sotto i colpi dei granata, lasciando punti preziosi per strada. L’illusione iniziale e la rimonta del Toro. La gara era iniziata nel migliore dei modi per la squadra di Milano. Al 10? minuto, infatti, Mattia Mosconi, il giovane attaccante esterno dotato di grande tecnica e rapidità, era riuscito a sbloccare il match portando in vantaggio gli ospiti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter Primavera, sconfitta pesante per i nerazzurri: 4-1! Non basta Mosconi in apertura Articoli correlati Leggi anche: Primavera, Juventus-Inter 2-0: seconda sconfitta in tre giornate per i nerazzurri Juve Inter Primavera 1-0 LIVE: Mosconi ammonito per simulazioneCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Una selezione di notizie su Torino Inter Primavera Temi più discussi: Calcio: Giovani pianticelle viola crescono; Oggi Torino-Inter U20: come seguire il match in diretta TV e streaming; Campionato Primavera 1, Milan-Bologna: data, orario e dove vederla; Settore giovanile Inter, il programma del week-end: spicca la sfida della Primavera a Verona. Primavera - Dieci minuti, poi il buio e il poker granata: l'Inter cade 4-1 sul campo del TorinoBrutta sconfitta per l'Inter Primavera in casa del Torino: i ragazzi di Carbone perdono 4-1 contro i pari-età granata. La partita dell'Inter dura sostanzialmente dieci minuti, con i nerazzurri che ave ... msn.com Diretta | Torino Inter Primavera (risultato 2-1) streaming video tv: doppio Gabellini! (14 marzo 2026)Diretta Torino Inter Primavera, streaming video tv: i piemontesi vogliono la salvezza diretta, i meneghini un posto ai playoff (14 marzo 2026) ... ilsussidiario.net LIVE Primavera, Torino-Inter 2-1 fine pt: apre Mosconi, rimonta granata con Gabellini fcinter1908.it/cronaca-live/p… x.com TORNEO DI PRIMAVERA – SECONDA EDIZIONE Sabato 21 marzo 2026 alle 14:00 torna uno dei classici appuntamenti dedicato ai nostri Soci: il Torneo di Primavera dell’Inter Club Torino, seconda edizione! Una giornata di calcio, amicizia e spirito n - facebook.com facebook