Bagno a Ripoli incendio devasta un appartamento | due persone si rifugiano sul terrazzo

Firenze, 24 dicembre 2025 – Paura nella vigilia di Natale a Bagno a Ripoli. Un incendio è divampato nel pomeriggio in un appartamento in viale delle Arti, al terzo piano di un condominio di 20 unità abitative. Due persone sono state evacuate dal terrazzo e affidate al personale sanitario. Altre due sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti. Incendio nell’appartamento, condominio invaso dal fumo. L’allarme al 112 è arrivato intorno alle 15:40. Sul posto sono intervenuti il prima possibile i vigili del fuoco del comando di Firenze, insieme ai distaccamenti di Pontassieve e Firenze-Ovest con tre squadre, due autoscale, un’autobotte e il carro aria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

