Iran l’allarme di Agnelli Confimi | Con boom costi energia rischio stop industrie e fuga all’estero

Il presidente di Confimi Industria ha avvertito che l’aumento dei costi dell’energia, legato al conflitto in Medio Oriente, potrebbe portare alla chiusura di impianti industriali e alla fuga di imprenditori all’estero. Secondo lui, se questa situazione dovesse protrarsi, il rischio per il nostro Paese sarebbe di uno stop alle attività produttive e di una perdita di imprese.