Iran l’allarme di Agnelli Confimi | Con boom costi energia rischio stop industrie e fuga all’estero
Il presidente di Confimi Industria ha avvertito che l’aumento dei costi dell’energia, legato al conflitto in Medio Oriente, potrebbe portare alla chiusura di impianti industriali e alla fuga di imprenditori all’estero. Secondo lui, se questa situazione dovesse protrarsi, il rischio per il nostro Paese sarebbe di uno stop alle attività produttive e di una perdita di imprese.
(Adnkronos) – Impianti industriali fermi e fuga degli imprenditori all'estero. E' il rischio che corre il nostro Paese, secondo Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, con il prolungarsi del conflitto in Medio Oriente, che sta facendo schizzare in alto i costi dell'energia e non solo.
