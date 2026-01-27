Nella mattinata del 27 gennaio 2026, a Bologna, forze dell’ordine e manifestanti si sono ritrovati alla Bolognina in attesa dello sfratto di Helena, inizialmente previsto per la stessa giornata. L’intervento è stato successivamente rinviato al 10 febbraio, dopo un breve momento di confronto e tensione tra le parti coinvolte.

Bologna, 27 gennaio 2026 – Strada chiusa e decine gli agenti schierati già dalle prime ore del mattino, alla Bolognina, per eseguire lo sfratto alla 50enne Helena. Le forze dell'ordine con quattro camionette hanno chiuso l'accesso in via Nicolò Dell'Arca nel tratto del civico 54, dove oggi era fissata la data dello sfratto della donna, impedendo l'accesso anche ai giornalisti presenti. Davanti al portone e nell'appartamento erano presenti gli Adl Cobas e Municipi sociali di Labas che da mesi stanno cercando di scongiurarne l'esecuzione. La signora, hanno denunciato gli attivisti, "proprio nei giorni scorsi ha effettuato accertamenti cardiologici in ospedale, ed ora è a casa in convalescenza" e hanno raccontato di essere al lavoro "per evitare lo sfratto violento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sfratto di Helena rinviato al 10 febbraio, dall’alba polizia e manifestanti alla Bolognina: poi il dietrofront

Approfondimenti su Helena Bologna

Questa notizia riguarda un tentativo di sfratto avvenuto questa mattina in via Niccolò dell’Arca, nel quartiere Bolognina di Bologna.

Helena Kamal, cittadina italiana di origini bengalesi, affronta un ulteriore rinvio dello sfratto di 12 giorni, che si concluderà il 27 gennaio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Helena Bologna

Argomenti discussi: Sfratto di Helena rinviato al 10 febbraio, dall’alba polizia e manifestanti alla Bolognina: poi il dietrofront; Bologna, sfratto in via Dall’Arca, polizia schierata. La protesta dei Cobas: Assurdo.

Sfratto di Helena rinviato al 10 febbraio, dall’alba polizia e manifestanti alla Bolognina: poi il dietrofrontIn via Nicolò Dell’Arca il faccia a faccia tra forze dell’ordine e gli uomini e le donne dell’Adl Cobas e Municipi sociali di Labas che da mesi lottano per lasciare alla 50enne dipendente in appalto i ... ilrestodelcarlino.it

Rinviato lo sfratto di Helena KamalE' stato rinviato al 27 gennaio lo sfratto di Helena Kamal, la signora delle pulizie cardiopatica sfrattata dal suo appartamento in via Niccolò dell'Arca per non essere riuscita a far fronte alle quot ... rainews.it

Nuovo tentativo di sfratto in Bolognina a casa di Helena | FOTO x.com

Sedici anni in quella casa, poi l’ordine di lasciarla entro dodici giorni. Per Helena Kamal, 50 anni e una patologia cardiaca, l’odissea in via Nicolò dall’Arca non è finita: lo sfratto è stato rinviato al 27 gennaio. La sua colpa Un debito accumulato dal nipote con - facebook.com facebook