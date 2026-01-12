Una sigaretta contro il regime iraniano | il video dell’attivista che dà alle fiamme una foto dell’Ayatollah Khamenei

Un gesto simbolico che ha attirato l’attenzione internazionale: l’attivista, nota sui social come “Morticia Addams”, ha dato alle fiamme una foto dell’Ayatollah Khamenei, rappresentando una forma di protesta contro il regime iraniano. La sua azione, condivisa sui social media, si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazione e solidarietà da parte delle donne iraniane all’estero.

Una sigaretta contro il regime iraniano. L'immagine dell'attivista, conosciuta sui social come " Morticia Addams ", ha fatto il giro del mondo, insieme a quella di altre donne iraniane all'estero. Nella breve clip la ragazza si accende una sigaretta e dà fuoco a una foto del leader supremo, l' Ayatollah Khamenei. I video, rilanciati dai media internazionali, rappresentano per le donne una forma di resistenza alle rigide regole dell'Iran: fumare per le donne è infatti un gesto fortemente disapprovato nella Repubblica islamica, mentre dare fuoco alle immagini della Guida suprema è contro la legge.

