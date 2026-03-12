Salerno piange l' imprenditore Fabrizio Scaramella | i funerali nel centro storico

A Salerno si sono svolti i funerali di Fabrizio Scaramella, imprenditore di 66 anni, deceduto dopo aver combattuto contro una grave malattia. La cerimonia si è tenuta nel centro storico della città, dove amici e parenti si sono riuniti per l’ultimo saluto. La sua morte ha suscitato cordoglio tra la comunità locale.

Lutto a Salerno per la scomparsa del noto imprenditore Fabrizio Scaramella. Aveva 66 anni ed è stato strappato purtroppo alla vita dopo aver combattuto contro una brutta malattia. Era l'erede del pastificio Scaramella, ma è stato anche il fondatore del locale Cibarti situato nel cuore del centro.