Sfilza di amichevoli per l’Italia di volley | sfide da Nord a Sud svelati calendario e avversari Quando debuttano gli azzurri?

L’Italia di volley ha annunciato un calendario di amichevoli che coinvolge diverse città da Nord a Sud del Paese. Sono state svelate le date e gli avversari con cui gli azzurri si confronteranno durante questa serie di sfide preparatorie. La prima partita è prevista nelle prossime settimane e le gare proseguiranno fino all’inizio delle competizioni ufficiali.

L’Italia si renderà protagonista di un vero e proprio tour in giro per tutto lo Stivale, portando la grande pallavolo da Nord a Sud per festeggiare i Campioni del Mondo nel corso di una stagione che si preannuncia molto importante tra la Nations League e gli Europei (dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028). La nostra Nazionale di volley maschil e inizierà la stagione il prossimo 28 maggio a Cavalese (in provincia di Trento) affrontando la Turchia dopo un collegiale di una settimana nella tanto amata Val di Fiemme, poi incrocerà il Belgio il 30 maggio a Verona e se la dovrà vedere con la Turchia il 31 maggio a Bergamo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sfilza di amichevoli per l’Italia di volley: sfide da Nord a Sud, svelati calendario e avversari. Quando debuttano gli azzurri? Articoli correlati Leggi anche: Calendario dell’Italia nella Nations League 2026/2027: tutte le date e gli avversari. Leggi anche: LIVE Italia-Corea del Sud 6-1, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: mano rubata da tre punti per gli azzurri nel quarto end Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sfilza di amichevoli per l'Italia di... Discussioni sull' argomento AC Milan | Sito Ufficiale; Serie A Banca d’Alba, pronto il calendario della prima fase; Serie A, tutti i calciatori diffidati e a rischio squalifica; Domani l'esordio della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup, le scelte di Giannichedda e il calendario. Pd, M5s, Cgil, Arci: una sfilza di no grazie sulla manifestazione per il VenezuelaCaracas non è Gaza. Il fronte unitario delle associazioni e dei partiti di sinistra che tra settembre e ottobre ha sfilato per il popolo palestinese, si divide su quello venezuelano. Alla ... huffingtonpost.it chioggiaazzurra.it è alla sfilata dei carri a Piove di Sacco, una sfilza interminabile di carri e tantissime persone, una formula per il successo - facebook.com facebook Ti arrestano per una sfilza di reati gravi che non hai commesso. Ti tengono per 1 anno al 41bis. Ti assolvono con formula piena dopo 5 anni. Quando esci trovi il tempo, la forza interiore e l'animo di mostrare loro con i fatti (fior di fatti) che non ti hanno sconfitto. x.com