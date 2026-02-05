LIVE Italia-Corea del Sud 6-1 Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA | mano rubata da tre punti per gli azzurri nel quarto end

Questa sera l’Italia ha battuto la Corea del Sud 6-1 nel curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Gli azzurri hanno segnato tre punti nel quarto end, mettendo subito le cose in chiaro e portando a casa la vittoria. La partita è stata seguita in diretta e ha mostrato un’Italia compatta che punta a fare bene anche nelle prossime gare.

10:59 Mettiamo ancora pressione sui nostri avversari con Mosaner che boccia in pieno la guardia sudcoreana ed un punto azzurro in casa a due pietre dal termine dell'end. 10:57 Inizia il quinto end. Martello ancora agli asiatici dopo la seconda mano rubata di fila. QUINTO END 10:50 MANO RUBATA DA 3 PUNTI! Italia 6 Corea del Sud 1 dopo il quarto end. 10:49 Non va il difficilissimo tiro della sudcoreana. Altra mano rubata, si effettua la misurazione per capire se da 2 o 3 punti. 10:48 Constantini e Mosaner scelgono di chiudere lo spazio anche dal lato destro piazzando una seconda guardia.

