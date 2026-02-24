Serie D - Girone E | il punto sul campionato Tau frena con poco danno Ghivi si riassesta

Il Grosseto si ferma contro l’Orvietana, causa una prestazione sottotono che ha penalizzato la squadra. La partita allo

Clamoroso allo "Zecchini". Il Grosseto inciampa nell’ Orvietana, a caccia di punti salvezza, ma le seconde si annullano nello scontro diretto. Seravezza e Tau finiscono a reti inviolate. Era dalla terza giornata, contro il Ghiviborgo, che la formazione di Altopascio non terminava un match esterno con il classico risultato ad occhiali, come si diceva un tempo. Tau, due punti nelle ultime tre giornate e Seravezza, rimangono a meno 10. Non cambia molto per il primato, con i maremmani a vele spiegate verso la "C". Il destino si è compiuto due settimane fa, con la formazione di Altopascio raggiunta nel finale da 2-0 a 2-2 e con un rigore sprecato a San Donato e il Grosseto che vinceva nel recupero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie "D» - Girone "E»: il punto. Maraia: "Il Tau ha fatto il massimo». Preoccupa molto l’infortunio di CarliIl Tau ha subito una sconfitta nel girone E della serie D, e l’allenatore Maraia ha ammesso che la squadra ha dato il massimo.

Emozioni in serie. Camaiore e Ghivi danno spettacoloPartita emozionante tra Camaiore e Ghiviborgo, terminata 2-2.

Risultati Serie D: l’Igea Virtus non sbaglia, pari tra Savoia e Nissa. La nuova classificaL‘Igea Virtus mantiene salda la vetta del girone I di Serie D. I siciliani non sbagliano il testa-coda contro il Paternò, battuto per 2-0. Domenica perfetta, per la squadra di Barcellona, anche per vi ... strettoweb.com

Igea Virtus in fuga, il girone I si accende: pari in Savoia-Nissa. Risultati e classificaLa 25ª giornata del girone I di Serie D consolida la leadership dell’Igea Virtus. I siciliani superano 2-0 il Paternò nel testa-coda di giornata e approfittano dei passi falsi delle inseguitrici. goalsicilia.it

