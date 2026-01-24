Il Carpi, reduce da un periodo difficile con tre pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime sei gare, affronta oggi la Ternana al

CARPI La prima del dopo Cortesi – oggi alle 14,30 con la Ternana al "Cabassi" – è un bell’esame per il Carpi, in crisi di risultati (3 pari e 3 ko nelle ultime 6). "Cortesi ha preso altre strade – le parole di mister Stefano Cassani – ma abbiamo varietà in rosa. La società si sta muovendo e mi aspetto che entri qualcuno con caratteristiche simile alle sue. Siamo in un momento non idilliaco, ma stiamo lavorando per ritrovare la serenità, la fiducia e l’intensità che ci hanno portato a far così bene nei primi sei mesi. Dopo Campobasso ho visto i giocatori arrabbiati per una prestazione non all’altezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie C. Il Carpi in difficoltà ospita la Ternana. Mister Cassani: "Ora una scossa»

