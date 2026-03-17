Il Monza si prepara a chiudere la stagione di Serie B cercando un altro risultato positivo, dopo aver battuto il Palermo. La squadra ha effettuato alcune rotazioni nella formazione, puntando a mantenere alta la motivazione e l'intensità. La partita sarà decisiva per consolidare la posizione in classifica e proseguire con il ritmo sostenuto.

La vittoria sul Palermo ha dimostrato la capacità del Monza di saper reagire dopo un passo falso. E questa sera, ore 20, sul campo della Reggiana penultima, i biancorossi devono fare quello che gli è riuscito spesso ma non sempre in stagione: dare continuità, evitare distrazioni e superare in trasferta una squadra di bassa classifica. "Dobbiamo confermarci", aveva sottolineato Paolo Bianco (che ieri non ha svolto la classica conferenza stampa) dopo il successo sui rosanero. Tre punti lancerebbero i brianzoli verso il big match di sabato con la capolista Venezia. Non solo: una vittoria manterrebbe a distanza di sicurezza Frosinone e Palermo, le dirette inseguitrici per la promozione diretta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B. Monza a caccia del filotto finale. Mossa turnover per tenere i giri alti

Articoli correlati

Juve Benfica, Spalletti valuta un corposo turnover in vista del filotto di partite: torna Di Gregorio tra i pali. Novità in difesa e in attaccodi Redazione JuventusNews24Juve Benfica, pianificate le rotazioni in vista del tour de force: Bremer riposa e Thuram si candida per una maglia dal...

Serie b. Monza in trasferta col Sudtirol per non fermarsi. Turnover di Bianco, attacco con Cutrone e CasoQuattro vittorie di fila mancano da fine novembre ma il Monza, ora che ha riconquistato il secondo posto e col Venezia capolista a +3, non vuole...

Approfondimenti e contenuti su Serie B Monza a caccia del filotto...

Temi più discussi: Serie B, Monza-Palermo: segui il LIVE sul Cittadino; Il Monza va a picco... al Picco: vince lo Spezia 4-2. Venezia, vittoria e primo posto in solitaria; Serie B: il Monza crolla a Spezia, il Venezia vince e prova la fuga; Monza-Palermo 3-0: highlights.

Serie B, Reggiana-Monza: obiettivi in vistaLa navi sono ormai in mare, ma gli obiettivi sono a vista. Reggiana e Monza si affrontano in quello che si prospetta un interessante 31° turno di. tuttomercatoweb.com

Gazzetta dello Sport: Serie B, roulette per la A. Venezia e Monza al top, occhio alle trappole. Palermo ci credeSerie B nel vivo: Monza e Venezia si sfidano per la vetta, mentre Palermo e Frosinone restano in corsa per la promozione diretta. Analisi e scenari. ilovepalermocalcio.com

Quello con Gasperini è solo l’ultimo episodio: perché tutta la Serie A finisce per litigare con Fàbregas Fàbregas ha discusso. A volte con ironia, altre con il veleno sotto la pelle. Alla seconda categoria appartiene l’ultimo battibecco, quello con Gia - facebook.com facebook

. @seriecofficial | Vicenza in Serie B, il presidente Rosso: “Voglio godermi ogni singolo istante. È una vittoria che sento mia” x.com