Il Monza affronta il Sudtirol in trasferta con l’obiettivo di non fermarsi. Dopo quattro vittorie di fila, la squadra di Bianco vuole continuare la serie e mantenere il secondo posto in classifica. In attacco, spazio a Cutrone e Caso, mentre il tecnico fa turnover per far respirare i titolari. I brianzoli sono a un passo dal rientrare nel gruppo delle grandi, e questa partita rappresenta un’altra chance per consolidare la posizione.

Quattro vittorie di fila mancano da fine novembre ma il Monza, ora che ha riconquistato il secondo posto e col Venezia capolista a +3, non vuole fermarsi. I biancorossi, oggi alle 19, faranno visita al Sudtirol per l’aggancio in vetta. I bolzanini, nel 2026, hanno ottenuto quattro successi e un pari e all’andata si sono dimostrati capaci di fermare i più quotati brianzoli. Visti i tempi stretti tra una gara e l’altra il tecnico del Monza, Paolo Bianco, non ha svolto la classica conferenza stampa. Ma dopo la vittoria ottenuta domenica con l’Avellino si era soffermato anche sulla sfida odierna: "Il Sudtirol è una squadra ben allenata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie b. Monza in trasferta col Sudtirol per non fermarsi. Turnover di Bianco, attacco con Cutrone e Caso

Approfondimenti su Monza Sudtirol

Dopo quasi un anno, Matteo Pessina torna a segnare.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Monza Sudtirol

Argomenti discussi: Serie B, mercato chiuso: Monza felice con Hernani, Caso e Cutrone. E restano i big; Cutrone e Pessina ribaltano l'Avellino. Il Monza non si arrende e insegue il Venezia; Serie B, Alvarez lancia il Monza a Padova in rimonta. Juve Stabia indenne a Reggio Emilia; Monza in rimonta, Avellino piegato nel finale.

Serie B, Sudtirol-Monza: c'è una super quota per...Nella lotta a quattro per la promozione diretta in Serie A ci sono anche Monza e Frosinone (Venezia e Palermo hanno giocato ieri) ed entrambe sono chiamate stasera ad un impegno simile, contro due ... corrieredellosport.it

Serie B, Südtirol-Monza: i brianzoli possono agganciare la capolistaLa 24ª giornata di Serie B si concluderà nella serata di oggi, mercoledì 11 febbraio, con 4 gare e tra queste risalta quella dello. tuttomercatoweb.com

Serie BKT, Monza-Juve Stabia: Info Ticket Settore Ospiti #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps - facebook.com facebook

Izzo addio al veleno col Monza: "Volevo riportarlo in Serie A, ma qualcuno me l'ha impedito" x.com