Juve Benfica Spalletti valuta un corposo turnover in vista del filotto di partite | torna Di Gregorio tra i pali Novità in difesa e in attacco
In vista del fitto calendario di impegni, Spalletti valuta un consistente turnover per la sfida tra Juventus e Benfica. Torna tra i pali Di Gregorio, mentre in difesa e in attacco ci sono possibili novità, tra cui il riposo di Bremer e l’opportunità per Thuram di scendere in campo dall’inizio. La gestione delle rotazioni mira a mantenere alta la tenuta fisica e la qualità della squadra.
Juve Benfica, pianificate le rotazioni in vista del tour de force: Bremer riposa e Thuram si candida per una maglia dal primo minuto. Dopo la dolorosa caduta di Cagliari, la Juventus entra ufficialmente in un vortice di impegni che vedrà i bianconeri scendere in campo ogni tre giorni fino all’8 febbraio. La sequenza è da brividi: Benfica, Napoli, Monaco, Parma, Atalanta in Coppa Italia e Lazio, prima del derby d’Italia contro l’Inter a San Valentino. Un tour de force massacrante che costringe il tecnico a varare un turnover scientifico per gestire il fattore usura. Il primo indiziato a rientrare nelle rotazioni è Gleison Bremer: il brasiliano, sempre titolare finora, necessita fisiologicamente di riposo e il recupero di Federico Gatti offre l’opportunità ideale per farlo rifiatare, al netto delle sirene di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
