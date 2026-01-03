Nella diciottesima giornata del girone d’andata della Serie A 2025-2026, equilibrio e poche reti caratterizzano le partite di oggi. La Juventus inciampa in casa contro il Lecce, mentre la Roma subisce una sconfitta a Bergamo. Nel frattempo, il Como continua a sognare, mantenendo vive le speranze di miglior posizione. Un turno che conferma l’incertezza e la competitività del campionato italiano.

Grande equilibrio e pochi gol nelle cinque partite odierne valevoli per la diciottesima e penultimo turno del girone d’andata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Dopo l’anticipo del venerdì sera vinto dal Milan a Cagliari per 1-0, anche quest’oggi gli attacchi hanno fatto fatica come dimostrano le sole otto reti totalizzate nella giornata di sabato 3 gennaio. Tanti rimpianti all’Allianz Stadium di Torino per la Juventus, che si ferma dopo tre vittorie di fila in campionato pareggiando a sorpresa in casa contro il Lecce al termine di un incontro dominato per larghi tratti. I pugliesi hanno avuto il merito di passare in vantaggio alla prima occasione utile con un gol di Banda al 47?, venendo poi agganciati sull’1-1 da McKennie in avvio di ripresa e resistendo in qualche modo all’assedio bianconero fino al triplice fischio complice la pessima esecuzione dal dischetto di David. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, la Juventus inciampa in casa contro il Lecce. Roma sconfitta a Bergamo, il Como sogna

Serie A, Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2.

