Ieri si è tenuto un incontro tra Figc, Lega Serie A e Rocchi per discutere della riforma del sistema arbitrale. L’obiettivo è analizzare e affrontare le problematiche legate agli errori arbitrali ricorrenti nelle partite di calcio italiane, con un focus sulla trasparenza e sulla possibile evoluzione delle procedure. La riunione rappresenta un passo importante nel tentativo di migliorare l’affidabilità e la chiarezza delle decisioni arbitrali nel calcio nazionale.

Il tema arbitrale sempre al centro dell’attenzione: nell’incontro andato in scena ieri tra Federcalcio, Serie A e Rocchi si è provato a fare chiarezza sui continui errori arbitrali che vanno in scena giornata dopo giornata. All’incontro erano presenti il presidente nerazzurro Marotta, Giorgio Chiellini, l’ad della Serie A De Siervo e Gravina. Ne parla Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport. Incontro tra Federcalcio, Serie A e Rocchi: i dettagli. Si legge sul Corriere: Il tema arbitrale, strettamente tecnico, è stato al centro del “trilaterale” andato in scena ieri fra la Federcalcio, che aveva programmato un incontro con le componenti sulle riforme, la Lega di Serie A e Gianluca Rocchi, visto che proprio la Can ( Commissione Arbitri Nazionale, ossia l’organismo della Figc che gestisce arbitri e assistenti) è nel “mirino” per le polemiche che scoppiano ogni giornata (vedi il botta e risposta con la Lazio). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ieri è andato in scena l’incontro tra Figc, Lega Serie A e Rocchi. Il tema? La riforma del sistema arbitrale

