La rabbia del presidente Passeri sbotta | Protesto in Lega e con Orsato Questo sistema del calcio va rifondato
Al termine di Juventus Next Gen-Ascoli, il presidente Bernardino Passeri ha espresso forte insoddisfazione per le decisioni arbitrali, dichiarando di protestare in Lega e con Orsato. La sua rabbia riflette un senso di frustrazione verso il sistema del calcio, che secondo lui necessita di una profonda rifondazione. La sua posizione evidenzia la tensione crescente all’interno del mondo calcistico italiano, sollevando questioni sulla gestione delle competizioni e delle decisioni arbitrali.
È davvero arrabbiato il Presidente Bernardino Passeri al termine di Juventus Next Gen-Ascoli. Le decisioni arbitrali hanno fatto perdere la pazienza al numero uno di Corso Vittorio che minaccia azioni anche clamorose. "Sono partito adesso da Alessandria – ha scritto il Presidente sul sito societario – dopo la partita. MI aspettano sei o sette ore di viaggio, come quelle fatte questa notte per venire qui. Lo stomaco fa male, c’è la necessità di sfogare la rabbia prendendo una strada, e allora scrivo e mi dichiaro: lunedì protesterò ufficialmente in Lega e poi con Orsato. Non so se sarà possibile dialogare, ma lo farò sempre in modo civile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
