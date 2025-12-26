Napoli poliziotti eroi salvano la vita ad un giovane dopo un grave incidente la vigilia di Natale

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento provvidenziale da parte dei due poliziotti nella notte della vigilia di Natale che è servito a salvare la vita ad un 25enne rimasto coinvolto in un incidente stradale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli poliziotti eroi salvano la vita ad un giovane dopo un grave incidente la vigilia di natale

© Ilmattino.it - Napoli, poliziotti eroi salvano la vita ad un giovane dopo un grave incidente la vigilia di Natale

Leggi anche: Napoli, poliziotti salvano un neonato di 13 giorni: corsa contro il tempo tra la vita e la morte

Leggi anche: Asiago, drammatico incidente spezza la vita di tre 20enni: sopravvive un 21enne, ferito grave un quinto giovane

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Un uomo finisce nelle acque gelide del Po a Torino, due agenti lo afferrano e lo salvano.

napoli poliziotti eroi salvanoNapoli, poliziotti eroi salvano la vita ad un giovane dopo un grave incidente la vigilia di Natale - Un intervento provvidenziale da parte dei due poliziotti nella notte della vigilia di Natale che è servito a salvare la vita ad un ... msn.com

Napoli, due poliziotti salvano un bimbo di 13 giorni: il grazie della premier Meloni - Ed effettivamente è stato un intervento a dir poco prodigioso, di certo provvidenziale, quello portato a termine ... ilmattino.it

«Aiutatemi, mio figlio sta morendo». Due poliziotti salvano un bimbo di 13 giorni - Le divise erano quelle della Polizia di Stato, i loro volti quelli di due angeli. corriereadriatico.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.