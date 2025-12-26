Napoli poliziotti eroi salvano la vita ad un giovane dopo un grave incidente la vigilia di Natale
Un intervento provvidenziale da parte dei due poliziotti nella notte della vigilia di Natale che è servito a salvare la vita ad un 25enne rimasto coinvolto in un incidente stradale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Napoli, poliziotti salvano un neonato di 13 giorni: corsa contro il tempo tra la vita e la morte
Leggi anche: Asiago, drammatico incidente spezza la vita di tre 20enni: sopravvive un 21enne, ferito grave un quinto giovane
Un uomo finisce nelle acque gelide del Po a Torino, due agenti lo afferrano e lo salvano.
Napoli, poliziotti eroi salvano la vita ad un giovane dopo un grave incidente la vigilia di Natale - Un intervento provvidenziale da parte dei due poliziotti nella notte della vigilia di Natale che è servito a salvare la vita ad un ... msn.com
Napoli, due poliziotti salvano un bimbo di 13 giorni: il grazie della premier Meloni - Ed effettivamente è stato un intervento a dir poco prodigioso, di certo provvidenziale, quello portato a termine ... ilmattino.it
«Aiutatemi, mio figlio sta morendo». Due poliziotti salvano un bimbo di 13 giorni - Le divise erano quelle della Polizia di Stato, i loro volti quelli di due angeli. corriereadriatico.it
Durante un servizio di pattugliamento in via dei Reggiolari, i poliziotti hanno notato l’uomo mentre, in cambio di denaro, cedeva qualcosa a un’altra persona #Napoli #droga #SanPietroaPatierno - facebook.com facebook
I poliziotti della #squadramobile Padova e Napoli eseguono 11 provvedimenti cautelari smantellando un’associazione per delinquere finalizzata a estorsioni e #truffeaglianziani. A capo anche due giovani. Recuperati e restituiti 400mila euro tra denaro e beni x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.