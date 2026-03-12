17 eroi fuori servizio | salvano vite a Gorizia

Sette operatori delle forze dell’ordine di Gorizia sono stati premiati per aver salvato vite durante le celebrazioni dei santi patroni Ilario e Taziano. In totale, 17 persone sono state riconosciute come eroi fuori servizio per il loro impegno e spirito di sacrificio in quella occasione. L’evento si è svolto nella città, dove i riconoscimenti sono stati consegnati ufficialmente.

Sette diciassette operatori delle forze dell'ordine di Gorizia hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale per aver dimostrato dedizione e spirito di sacrificio durante le celebrazioni dei santi patroni Ilario e Taziano. Nella Sala Bianca del Municipio, il sindaco Rodolfo Ziberna ha consegnato gli attestati alla presenza del questore Luigi Di Ruscio e della prefetta Ester Fedullo, celebrando azioni concrete che vanno oltre i normali orari di servizio. Questi riconoscimenti non sono semplici formalità burocratiche, ma evidenziano come la sicurezza nel Friuli-Venezia Giulia sia garantita da individui pronti ad agire anche quando non sono in turno.