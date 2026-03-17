Senegal travolto l' Italia guarda al Mondiale con fiducia Il ct | Il nostro basket con tanta anima

L’Italia si prepara per il Mondiale di basket dopo aver battuto il Senegal 85-35 nel Pre-Mondiale, chiudendo il torneo al secondo posto. Il coach ha commentato la prestazione, sottolineando la soddisfazione per la qualificazione e il carattere della squadra, definendola “con tanta anima”. La nazionale italiana dimostra di essere pronta all’appuntamento internazionale, con fiducia e determinazione.

Le azzurre di coach Capobianco chiudono il girone del Pre-Mondiale in Portorico al secondo posto, dietro soltanto agli Stati Uniti di Caitlin Clark. Serviva lasciarsi alle spalle due squadre per qualificarsi, alla fine sono quattro, compresa la Spagna, contro cui l’Italia non vinceva una gara ufficiale dal 1998. Un torneo di questa importanza, incastrato nel mezzo della stagione e senza tempo per allenarsi insieme, nascondeva più di un'insidia. Ma con un Mondiale a portata di mano, queste azzurre non avevano alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire il momento: se lo sono andati a prendere, con cattiveria, al di là dell’oceano. Il gruppo era praticamente lo stesso dell’Europeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Senegal travolto, l'Italia guarda al Mondiale con fiducia. Il ct: "Il nostro basket con tanta anima" Articoli correlati Basket femminile, l’Italia chiude con il Senegal con il pass mondiale in tascaPoteva essere la sfida decisiva nella corsa ai Mondiali di basket femminile 2026 a Berlino, ma il percorso fantastico delle azzurre hanno reso la... Volley. Il Fucecchio guarda al girone di ritorno con fiducia . Domani prima prova: c’è il derby con il San MiniatoIl volley Fucecchio "Etichettificio Jolly" ha concluso il girone di andata con risultati complessivamente al di sotto delle sue possibilità, come... Aggiornamenti e notizie su Senegal travolto Discussioni sull' argomento Italbasket donne, due vittorie al pre mondiale. Oggi riposo, domani l'affascinante sfida a Team Usa; Che esordio per l'ItalBasket: Porto Rico ko 78-41; LIVE Italia-Spagna 68-56, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: SI VA A BERLINO! Zandalasini trascinatrice, è fatta!; Italia travolgente all’esordio: Porto Rico ko nel pre-Mondiale. ++ La storia di Luis ++ Il 21 giugno 2024 per Luis è una giornata più difficile del solito. E il solito non è facile: ha trent’anni, è boliviano e vive per strada a Rivoli, alle porte di Torino. Nel giro di poche ore finirà due volte in ospedale e sarà travolto da un autobus. - facebook.com facebook