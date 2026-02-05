Volley Il Fucecchio guarda al girone di ritorno con fiducia Domani prima prova | c’è il derby con il San Miniato

Domani il Fucecchio affronta il derby con il San Miniato, cercando di invertire il trend e rilanciarsi nel campionato. La squadra ha chiuso il girone di andata con pochi punti e molte sconfitte, ma ora punta tutto sulla ripresa per migliorare i risultati. Il primo passo sarà la partita di domani, che potrebbe dare una svolta alla stagione.

Il volley Fucecchio "Etichettificio Jolly" ha concluso il girone di andata con risultati complessivamente al di sotto delle sue possibilità, come testimoniano gli 8 punti all'attivo derivanti da due sole vittorie e ben undici sconfitte (alcune delle quali immeritate) che relegano i bianconeri al terzultimo posto in classifica a tre punti di distanza dalla Folgore San Miniato che li precede in graduatoria. Il commento sulla prima parte della stagione è affidato a Mirko Verbeni, preparatore atletico ma anche addetto stampa, che non nasconde le difficoltà che hanno caratterizzato il campionato dei giovani fucecchiesi.

