Basket femminile l’Italia chiude con il Senegal con il pass mondiale in tasca

L’Italia ha affrontato il Senegal in una partita di basket femminile, ottenendo la vittoria che garantisce il pass mondiale per il 2026. La sfida si è conclusa con un risultato positivo per la squadra italiana, che si assicura così la qualificazione al torneo internazionale. La partita si è svolta senza ulteriori ripercussioni o complicazioni, confermando il successo della nazionale italiana.

Poteva essere la sfida decisiva nella corsa ai Mondiali di basket femminile 2026 a Berlino, ma il percorso fantastico delle azzurre hanno reso la partita con il Senegal di domani superflua, anche se Zandalasini e compagne vorranno chiudere in bellezza e finire il girone del pre-mondiale alle spalle degli USA. La vittoria di ieri sera contro la Spagna ha permesso alle ragazze di Andrea Capobianco di staccare con un turno d’anticipo il pass iridato, con l’Italbasket femminile che sin qui ha battuto le iberiche, la Nuova Zelanda e le padrone di casa del Porto Rico. Ora, come detto, c’è il Senegal, che sin qui ha saputo vincere solo con le neozelandesi e per le africane la qualificazione mondiale è appesa a un filo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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