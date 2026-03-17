Secondo la Fondazione Gimbe, in Italia ci sono più di 5.700 medici di famiglia in meno rispetto alle necessità, un calo che interessa 18 regioni su 20. La diminuzione del personale sanitario si riflette in una riduzione dei servizi disponibili per i cittadini, con effetti evidenti su molte aree del Paese. La situazione mette in evidenza le criticità del sistema sanitario nazionale.

Cinquemilasettecentosedici medici di famiglia in meno rispetto alle esigenze dell’Italia. A denunciare le difficoltà del sistema sanitario italiano è la Fondazione Gimbe secondo cui il fenomeno colpisce quasi tutto il Paese, con crepe evidenti in ben 18 regioni. Stando all’analisi di Gimbe, in cui viene fotografata una situazione a dir poco preoccupante, i territori più colpiti sono la Lombardia che è in testa con 1.540 medici mancanti, seguita dal Veneto con 747 camici bianchi in meno rispetto alle esigenze, dalla Campania con 643, e dall’Emilia-Romagna con 502 medici mancanti. Sfortunatamente non va meglio in altre parti del Paese. In Piemonte, sempre secondo le stime di Gimbe, mancano 463 medici, in Toscana l’ammanco è di 394 camici bianchi, e nel Lazio le carenze sono stimate in 358 medici di famiglia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sempre meno medici di famiglia, per Gimbe le carenze negli organici ammontano a oltre 5.700 camici bianchi e coinvolgono ben 18 regioni

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