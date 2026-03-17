Prosegue l’avventura televisiva di Scherzi a parte, che torna in prima serata dopo lunghi anni fuori dal piccolo schermo. Alla conduzione, pacato e discreto, c’è Max Giusti. Tra gli ospiti, anzi le vittime, nomi più o meno noti. Grandi star e vip dei reality. Nella puntata di lunedì 16 marzo, la terza di questa nuova stagione, il mitico Massimo Boldi è vittima di un dolcissimo scherzo delle figlie, mentre il pugile Clemente Russo fa passare un paio di brutti giorni alla moglie Laura Maddaloni. Nelle nostre pagelle saremo clementi con le vittime, ma senza esagerare: ecco chi ci ha convinto e chi, nonostante tutto, merita una sonora bocciatura. Laura Maddaloni dà il cattivo esempio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Scherzi a parte, le pagelle della terza puntata: Laura Maddaloni inaccettabile (2), Massimo Boldi fa piangere (6)

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