Massimo Boldi escluso dai tedofori per le dichiarazioni in un'intervista | Incompatibili con i valori olimpici
Il Comitato olimpico ha deciso di escludere Massimo Boldi dai tedofori in seguito alle dichiarazioni ritenute incompatibili con i valori olimpici. L’attore aveva espresso opinioni critiche durante un’intervista, suscitando polemiche e tensioni all’interno dell’organizzazione. Questa scelta sottolinea l’importanza di mantenere un comportamento in linea con i principi fondamentali dello sport e delle Olimpiadi.
Ancora caos tedofori. Il Comitato olimpico esclude l'attore dopo le sue parole in un'intervista dal titolo "Io tedoforo, ma lo sport è la f. Altro che neve, amo l'aperitivo". Poi le scuse di Boldi: "Voleva essere una battuta ironica, si è rivelata inopportuna". 🔗 Leggi su Fanpage.it
