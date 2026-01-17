Massimo Boldi escluso dai tedofori per le dichiarazioni in un'intervista | Incompatibili con i valori olimpici

Il Comitato olimpico ha deciso di escludere Massimo Boldi dai tedofori in seguito alle dichiarazioni ritenute incompatibili con i valori olimpici. L’attore aveva espresso opinioni critiche durante un’intervista, suscitando polemiche e tensioni all’interno dell’organizzazione. Questa scelta sottolinea l’importanza di mantenere un comportamento in linea con i principi fondamentali dello sport e delle Olimpiadi.

