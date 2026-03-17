A Pavia, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni, sospettato di aver rubato sei salumi in un negozio nel 2021. L’arresto è stato effettuato il 16 marzo 2026, dopo un’indagine durata diversi anni. L’uomo ora si trova in custodia, in attesa di ulteriori sviluppi.

Pavia, 16 marzo 2026 - I carabinieri della Stazione di Pavia hanno arrestato un 46enne, ritenuto responsabile di un furto di sei salumi avvenuto in un esercizio commerciale di Pavia nel 2021. Durante un’attività di controllo del territorio, nei pressi di strada Rizza, i militari hanno proceduto all’ identificazione di un uomo che, alla vista dei carabinieri, si innervosiva e cercava di eludere il controllo. Il soggetto è stato fermato, identificato e successivamente tratto in arresto in quanto destinatario di un ordine di esecuzione pena: dovrà scontare un anno e un mese di reclusione. Accompagnato negli uffici del Reparto, dopo gli accertamenti di rito è stato accompagnato alla casa circondariale di Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sei salumi rubati 5 anni fa, ora arriva il conto: 46enne arrestato a Pavia

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