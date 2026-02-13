Un carico di salumi e formaggi rubati nell' auto

Durante un normale controllo sulla strada, la polizia ha scoperto un carico di salumi e formaggi rubati. L’auto era carica di prodotti alimentari illeciti, che erano stati trafugati poco prima. Inaspettatamente, invece di sequestrare la merce, gli agenti hanno deciso di ridare vita a quei generi alimentari, destinandoli alle mense scolastiche locali. È stato un gesto concreto di solidarietà che ha coinvolto tutta la comunità.

Un controllo stradale di routine si è trasformato in un’operazione di solidarietà, con il recupero di oltre mille euro di generi alimentari rubati, destinati alle mense scolastiche del territorio. A Mirandola (Mo), una pattuglia ha fermato un’auto sospetta condotta da un cittadino rumeno, non residente in provincia. Alla vista delle borse stipate nel vano posteriore, gli agenti hanno approfondito l'ispezione, trovando un vero e proprio carico: numerose pezzature di Parmigiano Reggiano DOP e salumi di valore. Lo scrive Modena Today. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, non è stato in grado di esibire scontrini né di giustificare la provenienza della merce.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

I carabinieri di Sorbolo Mezzani hanno portato a termine un’indagine che ha portato alla denuncia di due uomini per furto di salumi e formaggi per un valore di circa 800 euro.

